11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円安の6万2520円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万2486.84円に対しては33.16円高。出来高は1万8225枚となっている。 TOPIX先物期近は3828ポイントと前日比5.5ポイント安、現物終値比2.12ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 62520-220