　11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円安の6万2520円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万2486.84円に対しては33.16円高。出来高は1万8225枚となっている。

　TOPIX先物期近は3828ポイントと前日比5.5ポイント安、現物終値比2.12ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62520　　　　　-220　　　 18225
日経225mini 　　　　　　 62515　　　　　-220　　　371880
TOPIX先物 　　　　　　　　3828　　　　　-5.5　　　 33824
JPX日経400先物　　　　　 34950　　　　　 -40　　　　1895
グロース指数先物　　　　　 827　　　　　 +10　　　　2841
東証REIT指数先物　　　　　1853　　　　　　-4　　　　　71

株探ニュース