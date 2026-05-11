日経225先物：11日正午＝220円安、6万2520円
11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円安の6万2520円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万2486.84円に対しては33.16円高。出来高は1万8225枚となっている。
TOPIX先物期近は3828ポイントと前日比5.5ポイント安、現物終値比2.12ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62520 -220 18225
日経225mini 62515 -220 371880
TOPIX先物 3828 -5.5 33824
JPX日経400先物 34950 -40 1895
グロース指数先物 827 +10 2841
東証REIT指数先物 1853 -4 71
株探ニュース
TOPIX先物期近は3828ポイントと前日比5.5ポイント安、現物終値比2.12ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62520 -220 18225
日経225mini 62515 -220 371880
TOPIX先物 3828 -5.5 33824
JPX日経400先物 34950 -40 1895
グロース指数先物 827 +10 2841
東証REIT指数先物 1853 -4 71
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