魚をもりなどで突いてとる「魚突き」が新たなレジャーとして人気を集める中、漁業関係者とのトラブルが多発している。鳥取県は2026年度から氏名や連絡先を文書で提出するよう求める試みを開始するなど、安全対策のルール作りに着手している。遊覧船と接触、男性が指を骨折番組が向かったのは、鳥取県の東に位置する岩美町。日本海に面したこの町には、県内では数少ない砂浜と岩礁が混じった海岸があり、豊富な海の幸に加え、シュノ