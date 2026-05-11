牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、12日午前10時より『バターチキンカレー』、『クリームバターカレー』を販売する。【写真】6度目の登場となった『バターチキンカレー』松屋のカレーメニューの中でも、1位、2位を争うほどの人気を誇る“バタチキ”が、6度目の再登場を果たす。濃厚なココナッツミルクとトマトのうま味が広がるカレーソースに、鉄板でジューシーに焼き上げたごろごろのチキン、バターとスパイスの風