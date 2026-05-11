松屋 （C）ORICON NewS inc.

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　牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、12日午前10時より『バターチキンカレー』、『クリームバターカレー』を販売する。

【写真】6度目の登場となった『バターチキンカレー』

　松屋のカレーメニューの中でも、1位、2位を争うほどの人気を誇る“バタチキ”が、6度目の再登場を果たす。濃厚なココナッツミルクとトマトのうま味が広がるカレーソースに、鉄板でジューシーに焼き上げたごろごろのチキン、バターとスパイスの風味豊かな味わいとなっている。

　さらに今年は、仕上げに店舗でバターをひとかけら加えることで、バター感をさらにプラス。マイルドな口当たりは、小さな子どもやスパイシーな味わいが苦手な人でも楽しめる味わいとなっている。

　SNSでは「キタコレ！」「神」「ダイエットは、中止です」「楽しみじゃぁぁぁあああああああああ」「これは嬉しいお知らせ」などの声が上がっている。