【あすから】松屋『バターチキンカレー』6度目の登場 “バター感UP”でさらに濃厚クリーミーに「キタコレ！」「神」「ダイエットは、中止です」
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、12日午前10時より『バターチキンカレー』、『クリームバターカレー』を販売する。
【写真】6度目の登場となった『バターチキンカレー』
松屋のカレーメニューの中でも、1位、2位を争うほどの人気を誇る“バタチキ”が、6度目の再登場を果たす。濃厚なココナッツミルクとトマトのうま味が広がるカレーソースに、鉄板でジューシーに焼き上げたごろごろのチキン、バターとスパイスの風味豊かな味わいとなっている。
さらに今年は、仕上げに店舗でバターをひとかけら加えることで、バター感をさらにプラス。マイルドな口当たりは、小さな子どもやスパイシーな味わいが苦手な人でも楽しめる味わいとなっている。
SNSでは「キタコレ！」「神」「ダイエットは、中止です」「楽しみじゃぁぁぁあああああああああ」「これは嬉しいお知らせ」などの声が上がっている。
【写真】6度目の登場となった『バターチキンカレー』
松屋のカレーメニューの中でも、1位、2位を争うほどの人気を誇る“バタチキ”が、6度目の再登場を果たす。濃厚なココナッツミルクとトマトのうま味が広がるカレーソースに、鉄板でジューシーに焼き上げたごろごろのチキン、バターとスパイスの風味豊かな味わいとなっている。
さらに今年は、仕上げに店舗でバターをひとかけら加えることで、バター感をさらにプラス。マイルドな口当たりは、小さな子どもやスパイシーな味わいが苦手な人でも楽しめる味わいとなっている。
SNSでは「キタコレ！」「神」「ダイエットは、中止です」「楽しみじゃぁぁぁあああああああああ」「これは嬉しいお知らせ」などの声が上がっている。