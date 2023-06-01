【ワシントン＝向井ゆう子】米政府高官は１０日、１４〜１５日に北京で予定されているトランプ米大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席との首脳会談で、中国によるイランとロシアへの支援について協議されるとの見通しを示した。高官は、トランプ氏と習氏が「中国が、イランやロシアの政権に提供している資金、部品、さらには武器輸出の可能性について何度も話し合っている」と説明し、「その対話は今後も続く」と強調