「お腹すいたニャ〜」 ミルクを求めて大移動YouTubeチャンネル「ねこたま庵」では、よちよち歩きの子猫たちがミルクを飲みにやってくる様子が配信され、動画のコメント欄には「これは尊い」「お世話が大変な時期だよね」との声が続出しました。【画像5枚】よちよち歩き姿に悶絶必至！！これが“たった生後9日の赤ちゃん猫”です！かわい〜〜！注目を集めたのは「目が開きかけの赤ちゃん猫がミルクを求めて寝起きにヨチヨチ歩く