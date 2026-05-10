「お腹すいたニャ〜」 ミルクを求めて大移動

YouTubeチャンネル「ねこたま庵」では、よちよち歩きの子猫たちがミルクを飲みにやってくる様子が配信され、動画のコメント欄には「これは尊い」「お世話が大変な時期だよね」との声が続出しました。

【画像5枚】よちよち歩き姿に悶絶必至！！これが“たった生後9日の赤ちゃん猫”です！かわい〜〜！

注目を集めたのは「目が開きかけの赤ちゃん猫がミルクを求めて寝起きにヨチヨチ歩く【ハナ・サク・モグ・レンの成長記録】生後9日目 Baby cat waking up」という動画。4匹の子猫が寝起きに動き出す場面からスタートします。目はまだ十分に開いていませんが、「お腹がすいたニャ〜」と寝床からはい出してきました。

子猫たちの中で、片目が開いたばかりだという1匹が飼い主さんの元にたどり着きました。「はやくミルクちょうだいニャ」と鳴きながら近づく姿は、思わず頬がゆるむ愛らしさです。

たっぷり飲んだ後は、ふわふわ毛布で夢の中へ…

他の3匹は「ど、どこなのニャ〜」と迷子のようです。飼い主さんが優しく背中をなでると「あれ？ こっちかニャ？」と方向転換。ようやく始まったミルクタイムでは、哺乳瓶を上手にくわえて「おいしいニャ〜」とうっとりした様子を見せます。

全員がミルクを飲み終え、ふわふわの毛布の中で身を寄せ合いながら「眠くなってきたニャ」とまどろみ始めたところで動画は終了しました。

どうやら赤ちゃん猫たちは野良猫ママに育児放棄されていたため、ボランティア活動をしている「ねこたま庵」に緊急保護されたようです。動画を見た人からは「大切に守ってあげてほしい」「ミルク飲むのが上手ですね」と、子猫たちの成長を願うコメントが寄せられていました。子猫たちのけなげなよちよち歩きの様子を、ぜひ動画でチェックしてみてください。