群馬県桐生市梅田町の桐生信用金庫本町支店梅田出張所で今年２月、現金２００万円が奪われた強盗事件で、県警は７日、ベトナム国籍で同市、職業不詳の男（３５）を強盗と建造物侵入の容疑で逮捕した。発表によると、男は２月２日午後０時５０分頃、同出張所の正面玄関から侵入して、爆発物に見せかけた段ボール箱（縦横約１５センチ、高さ約１２センチ）をカウンターに置き、おもちゃの拳銃を職員に突きつけて「お金を出せ」な