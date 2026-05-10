「実家に帰ってきた弟みたい」佐藤健、宇多田ヒカルとテトリス対決！ 「豪華コラボ」「可愛すぎる」の声
「実家に帰ってきた弟みたい」佐藤健、宇多田ヒカルとテトリス対決！ 「豪華コラボ」「可愛すぎる」の声
俳優の佐藤健さんは5月10日、自身のInstagramを更新。宇多田ヒカルとのテトリス対決での勝敗を報告しました。
【写真】佐藤健、宇多田ヒカルとテトリス対決！
「豪華コラボすぎて眠気すっ飛んだw」佐藤さんは「宇多田ヒカルさんとテトリスで勝負をし、負けました。手も足も出ませんでした」とつづり、6枚の写真を投稿。赤いTシャツ姿の佐藤さんは顔をしかめてうなだれ、メガネをかけた宇多田ヒカルさんは両手を高々と掲げたりダブルピースポーズをとったりするなど、対照的な姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「リベンジ待ってますよー」「ヒカルちゃんはすごい」「ヒカルちゃんつおい」「可愛すぎる」「強力コラボすぎます」「健さんがコテンパンにヤラれる姿はレア」「豪華コラボすぎて眠気すっ飛んだw」「ヒカルちゃんのドヤ顔」「実家に帰ってきた弟みたいだわ」などの声が寄せられています。
「ポケパーク カントー」での無邪気な姿3月21日の自身の誕生日のには、よみうりランド内の「ポケパーク カントー」を満喫する姿を投稿している佐藤さん。ポップコーンバケットを下げ、ビッパのファンキャップをかぶってドーナツにかぶりつく姿など、無邪気に楽しむ姿を披露し、ファンからは祝福の声が続々と寄せられました。(文:福島 ゆき)
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