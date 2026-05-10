【モデルプレス＝2026/05/10】テレビ東京では、Aぇ! group、草間リチャード敬太、西村拓哉が出演する特別番組「リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！」（5月18日深夜24時30分〜／全4回）を放送することが決定した。【写真】特別番組に登場したAぇ! groupが尊敬する大先輩◆Aぇ! group×草間リチャード敬太×西村拓哉、千葉でグランピング満喫本番組は、映画「おそ松さん」を撮り終えたAぇ! groupと草間、西村の6人が、千