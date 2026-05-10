Aぇ! group×草間リチャード敬太×西村拓哉、テレ東で特別番組放送決定 “大先輩”との本音トークも
【モデルプレス＝2026/05/10】テレビ東京では、Aぇ! group、草間リチャード敬太、西村拓哉が出演する特別番組「リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！」（5月18日深夜24時30分〜／全4回）を放送することが決定した。
【写真】特別番組に登場したAぇ! groupが尊敬する大先輩
本番組は、映画「おそ松さん」を撮り終えたAぇ! groupと草間、西村の6人が、千葉県でグランピングを満喫。Vlogっぽいゆる〜いプライベート感たっぷりの6人の素顔がのぞき見できるバラエティ番組だ。そんなグランピング施設には様々なゲストも訪問。関西出身の6人がバラエティの悩みを芸人のマユリカに相談。大喜利＆モノボケを実践して学ぶ。
Aマッソ加納＆3時のヒロイン福田麻貴を招いて胸キュン対決も。謎解きクリエイター松丸亮吾からは最強謎解き問題の挑戦状が。さらに、Aぇ! groupが尊敬する先輩の室龍太をグランピング飯でおもてなし。焚き火を囲んで、仲の良い先輩だからこそ話せる本音トークも。さらに番組内では、6月12日公開の主演映画「おそ松さん」についてもオフトークを展開。メンバー間でも知らなかった現場での出来事など、様々なテーマで映画の魅力についても語っている。（modelpress編集部）
ものすごく豪華なゲストの皆さんとご一緒できてとても楽しい時間でした。胸キュン＆謎解き＆お笑い、そして僕らの大先輩！色々な分野のプロフェッショナルの方に遊びにきていただき、本当に感謝しかないです。僕らも全力で楽しみ、全力でテーマに挑みました。そしてこんな6人が演じる映画「おそ松さん」はどうなるんだろう？視聴者の皆さんにそんな興味や期待を抱いていただけたら幸せです。全力で愉快な僕たちの番組を楽しみにしていてください！
Aぇ! groupの皆さん、草間リチャード敬太さん、西村拓哉さんの6人の魅力を最大限引き出すことをテーマに、あえて肩の力の抜けた、ゆる〜いVlog番組を制作しました！映画撮影を終えた直後だからこそ見える、オフの空気感や関係性、そして彼らが次のステージに進もうとする過程も切り取っています。緩い雰囲気もありながら、時には、クイズに大喜利、キャンプなど、全力で体当たりする6人の魅力の真骨頂が垣間見れる番組です！最後に…配信の再生数が大事な番組なので、是非ぜひTVerをご覧ください！！！
Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、草間リチャード敬太、西村拓哉
ゲスト：マユリカ、加納（Aマッソ）、福田麻貴（3時のヒロイン）、松丸亮吾、室龍太
2026年5月18日（月）24時30分〜25時00分
2026年5月25日（月）24時30分〜25時00分
2026年6月1日（月）24時30分〜25時00分
2026年6月11日（木）深夜2時5分〜深夜2時35分
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【写真】特別番組に登場したAぇ! groupが尊敬する大先輩
◆Aぇ! group×草間リチャード敬太×西村拓哉、千葉でグランピング満喫
本番組は、映画「おそ松さん」を撮り終えたAぇ! groupと草間、西村の6人が、千葉県でグランピングを満喫。Vlogっぽいゆる〜いプライベート感たっぷりの6人の素顔がのぞき見できるバラエティ番組だ。そんなグランピング施設には様々なゲストも訪問。関西出身の6人がバラエティの悩みを芸人のマユリカに相談。大喜利＆モノボケを実践して学ぶ。
◆正門良規コメント
ものすごく豪華なゲストの皆さんとご一緒できてとても楽しい時間でした。胸キュン＆謎解き＆お笑い、そして僕らの大先輩！色々な分野のプロフェッショナルの方に遊びにきていただき、本当に感謝しかないです。僕らも全力で楽しみ、全力でテーマに挑みました。そしてこんな6人が演じる映画「おそ松さん」はどうなるんだろう？視聴者の皆さんにそんな興味や期待を抱いていただけたら幸せです。全力で愉快な僕たちの番組を楽しみにしていてください！
◆プロデューサー：村田充範氏コメント（テレビ東京）
Aぇ! groupの皆さん、草間リチャード敬太さん、西村拓哉さんの6人の魅力を最大限引き出すことをテーマに、あえて肩の力の抜けた、ゆる〜いVlog番組を制作しました！映画撮影を終えた直後だからこそ見える、オフの空気感や関係性、そして彼らが次のステージに進もうとする過程も切り取っています。緩い雰囲気もありながら、時には、クイズに大喜利、キャンプなど、全力で体当たりする6人の魅力の真骨頂が垣間見れる番組です！最後に…配信の再生数が大事な番組なので、是非ぜひTVerをご覧ください！！！
◆出演者
Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、草間リチャード敬太、西村拓哉
ゲスト：マユリカ、加納（Aマッソ）、福田麻貴（3時のヒロイン）、松丸亮吾、室龍太
◆放送日時
2026年5月18日（月）24時30分〜25時00分
2026年5月25日（月）24時30分〜25時00分
2026年6月1日（月）24時30分〜25時00分
2026年6月11日（木）深夜2時5分〜深夜2時35分
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