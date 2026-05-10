俳優の高橋克実が９日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。下積み時代に東京・下北沢で遭遇したハリウッドスターとのエピソードを明かした。この日は、最高においしかった「街」の話がテーマ。下積み時代に念願だった下北の小劇場「ザ・スズナリ」への出演を果たした高橋は、舞台の準備をしていたところ、「若手が下で『スティーブン・セガールが歩いてます！』って言うから『そんなわけねえだろ！』って言って。ステ