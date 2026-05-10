俳優の高橋克実が９日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。下積み時代に東京・下北沢で遭遇したハリウッドスターとのエピソードを明かした。

この日は、最高においしかった「街」の話がテーマ。下積み時代に念願だった下北の小劇場「ザ・スズナリ」への出演を果たした高橋は、舞台の準備をしていたところ、「若手が下で『スティーブン・セガールが歩いてます！』って言うから『そんなわけねえだろ！』って言って。スティーブン・セガールが歩いてたんですよ」とまさかのハリウッドスターと遭遇。「『本物だ、本物だ！』っつって。マジック持ってブワァーって、みんな走ってて。『ミスター・セガール！ミスター・セガール！オー、サインプリーズ！』って」とたどたどしい英語でサインをねだったという。

その時のセガールの反応にビックリ。「『大丈夫。順番に書くから』って、ものすごくちゃんと日本語で」とまさかの日本語での対応だったと明かして、スタジオを爆笑させた。ＭＣの加藤浩次も「セガール、元奥さん日本人なのよ」と笑いながらツッコミを入れていた。