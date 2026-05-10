「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）ブレイキングダウンの人気選手、ジョリーが児玉兼慎に１回１分１１秒一本勝ちし、衝撃のＲＩＺＩＮ２連勝を飾った。ＲＩＺＩＮデビュー戦だった昨年の大みそか大会で実力者・芦澤竜誠から開始２５秒一本勝ちし、実力を示したジョリー。Ｋ−１ファイターの児玉を相手に開始早々ローブローを受けて中断するアクシデントがあったが、開始３０秒過ぎにひきこむと、アー