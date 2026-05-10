◇セ・リーグ阪神 ― DeNA（2026年5月10日甲子園）阪神・大山悠輔内野手（31）が2試合連続でスタメンから外れた。前日の同戦では今季初めてスタメンから外れ、この日も前日同様に試合前の練習では室内練習場で調整。藤川監督は「バンテリンでデッドボールと交錯があって、少し休養が必要という判断になった。もちろん本人はゲームに出たい、出なきゃいけないという責任感はあるんですけど。状態というか、コンディション