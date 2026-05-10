「ドジャース−ブレーブス」（９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で先発出場し、六回の第３打席で３球三振に倒れた。右腕・ストライダーと３度目の対戦。初球のカーブにタイミングを外された形となって空振り。２球目のチェンジアップも見逃して追い込まれてしまった。ここで打席を外して間を取った大谷。最後は内角高めのフォーシームで空振り三振に倒れた。３球三振は珍しく、突破口を開くこ