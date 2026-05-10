元政治家の石丸伸二が25歳の東大院生・あさに対し、本気で結婚まで見据えた恋心を抱いていた可能性を、恋愛コンサルタントが鋭く指摘した。【映像】石丸が恋したミス東大美女（スタイル抜群の水着姿も）5月9日（土）夜10時より放送のABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』の特別番組『恋愛番組に石丸伸二、置いてきた』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番