昨夏から米国を拠点にしていたミルコ・デムーロ（47）が9日、京都7Rをテンエースワン（牡5＝大久保）で勝ち、日本復帰後初勝利を挙げた。先週から京都で騎乗を再開し、10戦目でV。ファンから「おめでとう」、「おかえり」と祝福の声を受けた鞍上は「G1を勝ったみたい。うれしい」と笑顔。JRAでの勝利は一時帰国していた25年12月14日以来で通算1332勝目。「楽しいですね。まず勝つのは難しいので」と晴れやかな表情だった。