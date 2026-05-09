【モデルプレス＝2026/05/09】Travis Japanの宮近海斗が2026年5月9日、東京・新宿の歌舞伎町シネシティ広場で開催された「映画『Michael／マイケル』公開記念みんなで踊ろう！マイケルダンス！ライブ＆トークイベント」に、ダンサーのケント・モリ、振付師のRich、Toneとともに出席。ムーンウォークを披露し、会場を沸かせた。【写真】STARTOグループメンバー、歌舞伎町降臨◆宮近海斗、歌舞伎町でムーンウォーク披露同イベントに