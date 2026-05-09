トラジャ宮近海斗、歌舞伎町降臨 ムーンウォーク披露で歓声浴びる【Michael／マイケル】
【モデルプレス＝2026/05/09】Travis Japanの宮近海斗が2026年5月9日、東京・新宿の歌舞伎町シネシティ広場で開催された「映画『Michael／マイケル』公開記念みんなで踊ろう！マイケルダンス！ライブ＆トークイベント」に、ダンサーのケント・モリ、振付師のRich、Toneとともに出席。ムーンウォークを披露し、会場を沸かせた。
【写真】STARTOグループメンバー、歌舞伎町降臨
同イベントにて宮近は、来場者の前でムーンウォークを披露し、歓声を浴びる一幕も。自身の活動については「Travis Japanというグループが何を届けたいのか、何をファンの人が求めてるのかという向き合い方とかは、やっぱり彼（マイケル）から学んだものを使うしかないなと思う」と語っていた。
2026年4月24日より北米および世界82の地域で公開されている本作は、映画「ボヘミアン・ラプソディ」（2018年）を超える伝記映画史上歴代No.1のオープニング成績を記録。2009年に急死した米歌手、マイケル・ジャクソンの実の甥であるジャファー・ジャクソンが主演を務める。（modelpress編集部）
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◆宮近海斗、歌舞伎町でムーンウォーク披露
同イベントにて宮近は、来場者の前でムーンウォークを披露し、歓声を浴びる一幕も。自身の活動については「Travis Japanというグループが何を届けたいのか、何をファンの人が求めてるのかという向き合い方とかは、やっぱり彼（マイケル）から学んだものを使うしかないなと思う」と語っていた。
◆ジャファー・ジャクソン主演「Michael／マイケル」
2026年4月24日より北米および世界82の地域で公開されている本作は、映画「ボヘミアン・ラプソディ」（2018年）を超える伝記映画史上歴代No.1のオープニング成績を記録。2009年に急死した米歌手、マイケル・ジャクソンの実の甥であるジャファー・ジャクソンが主演を務める。（modelpress編集部）
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