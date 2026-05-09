Google製スマートフォン「Google Pixel 10a」が2026年4月14日に登場しました。Pixel 10aはPixelシリーズ特有の大きなカメラバーが廃止されており、カメラ部分の出っ張りがないフラットな背面を実現しています。「フラットになったのはうれしいものの、写真撮影性能はどうなっているのか？」という疑問を解決するべく、Pixel 10aを外に持ち出していろいろ撮影してみました。Google Pixel 10a - シンプルに、いいとこどり。https://s