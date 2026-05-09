カメラの出っ張りゼロで背面フラットな「Google Pixel 10a」の写真撮影性能を検証するべくいろいろ撮影してきました

カメラの出っ張りゼロで背面フラットな「Google Pixel 10a」の写真撮影性能を検証するべくいろいろ撮影してきました