ランチは連日行列！ 人気の秘密は、最上位炊飯ジャーで炊き上げるごはん「象印食堂 梅田店」（以下、梅田店）は、JR大阪駅西口から徒歩約4分、西梅田にある商業施設「BREEZE BREEZE（ぶりーぜぶりーぜ）」5階にあります。店内入り口では、象印マホービンが誇る最上位クラスの炊飯ジャー「炎舞炊き」がお出迎え。入店前から、ごはんへの本気度が伝わってきます。写真提供：象印食堂 梅田店店内は木目と藍色を基調にした、落ち着きの