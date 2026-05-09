「象印食堂 梅田店」（以下、梅田店）は、JR大阪駅西口から徒歩約4分、西梅田にある商業施設「BREEZE BREEZE（ぶりーぜぶりーぜ）」5階にあります。店内入り口では、象印マホービンが誇る最上位クラスの炊飯ジャー「炎舞炊き」がお出迎え。入店前から、ごはんへの本気度が伝わってきます。

写真提供：象印食堂 梅田店

店内は木目と藍色を基調にした、落ち着きのある和モダン空間。外から店内が見えにくい設計になっているため、周囲を気にせずゆったり過ごせるのもうれしいポイントです。

最大26名まで利用できる個室もあり、家族の食事会や女子会、会社の集まりなどにも使いやすそう。

ごはんに合う日本酒をラインナップ

梅田店ではディナータイムにも力を入れていて、照明を落ち着かせた空間演出や、ごはんに合う日本酒を豊富にラインナップしているのも特徴です。

オープン当初には2時間待ちになる日もあったという注目店。現在も開店時間の11時には行列ができることが多く、おいしいごはんを目当てに多くの人が訪れています。



やっぱり気になるのは、ごはんのおいしさ。

梅田店では業務用炊飯器ではなく、あえて家庭用の「炎舞炊き」を使用。「家で炊いたらどんな仕上がりになるんだろう？」とイメージしやすいです。

ごはんはスタッフさんがよそってくれます

ごはんは3種類のお米と、3種類の炊き方から選択可能。さらにおかわり自由という、ごはん好きにはたまらないシステムです。1杯80gほどの小盛りサイズなので、食べ比べ感覚でいろいろ試せるのもうれしいところ。

今回オーダーしたのは、梅田店限定のランチメニュー「玉手箱会席」4200円（前日までに要予約）。名前の通り、木箱を開けると華やかなおかずが登場する、特別感たっぷりのメニューです。

ツヤツヤごはんにうっとり

まずは、ごはんだけをひと口。

ふっくら炊き上がった粒はしっかり立ち、噛むほどに甘みがじんわり広がります。「白ごはんってこんなにおいしかった？」と思わず驚いてしまうほど。シンプルだからこそ、ごはんそのもののおいしさが際立ちます。

ごはんのお供を合わせながら食べ進めれば、つい何杯もおかわりしたくなるはず。

さらに「龍のたまご」200円を追加して卵かけご飯を楽しむのもおすすめです。

濃厚な卵のコクと、甘みたっぷりのごはんの相性は抜群。来店時は、おなかに余裕をもって訪れたいところです。



ごはんのおいしさだけでなく、おかずの完成度の高さも「象印食堂」の魅力です。

家庭でも作れそうな身近な食材を使いながら、味付けや組み合わせを工夫することで、ひと皿ごとに新鮮な驚きを演出します。

「玉手箱会席」では、サーモン・真鯛・赤えびの3種盛りも印象的。サーモンは桜麹和え、真鯛はポン酢ジュレ、赤えびの頭はカリッと揚げ、身はごま和えのお刺し身に。それぞれ異なるアレンジで、素材の魅力を引き出します。

さらに、生クリーム入りの洋風茶碗蒸しや、抹茶塩・しいたけ塩・だしおろしで味わう天ぷらなど、ひと工夫を加えたおかずの数々。箸を進めるごとに新たなおいしさを発見できるはず。

デザートには、おかゆ状に炊いたお米が入った“お米アイス”。つぶつぶとした食感が楽しく、後味はすっきり。最後まで“ごはんの店”らしい個性を感じられます。

お茶は象印マホービンの人気商品「ステンレスタンブラー」で提供。最後まで冷たさや温かさをキープしてくれるのも、細かなうれしいポイントです。気に入れば店頭で購入も可能です！

ディナー限定の「春姫会席」6100円（前日までに要予約）／写真提供：象印食堂 梅田店

ディナータイム限定として、象印マホービンのオーブンレンジ「EVERINO（えぶりの）」を使った焼き豚も提供。オーブンレンジの購入を考えているなら、実際にどんなおかずが作れるのか具体的にイメージできてありがたいですね。

梅田でランチやディナーに迷ったら、少し上質で、でも親しみやすい“本気の白ごはん”を味わってみませんか？



■象印食堂 梅田店（ぞうじるししょくどう うめだてん）

住所：大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼブリーゼ5F

TEL：06-6467-8643

営業時間：ランチ 平日11〜15時（14時15分LO）、土・日曜、祝日は〜15時15分（14時30分LO）／ディナー 17〜22時（21時LO）

定休日：ブリーゼブリーゼの定休日に準ずる



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Text&Photo：木村桂子（ウエストプラン）



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