9日午前6時すぎ、田川市白鳥町の県道で交差点を右折していた乗用車が横断歩道を渡っていた高齢の女性をはねました。女性は頭などを打ち病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。警察は乗用車を運転していた田川市の看護師、石井喬子容疑者（47）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。警察によりますと現場の信号は車と歩行者のいずれも青だったということで、石井容疑者は「事故の直前に歩行者に気づいた」と容疑を認め