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●今週の業種別騰落率ランキング ※5月8日終値の5月1日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：22 業種値下がり：11 業種 東証プライム：1568銘柄値上がり：1063 銘柄値下がり： 480 銘柄変わらず他：25 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 非鉄金属(0263) +13.04 三井金属 、ＡＲＥＨＤ 、住友電 ２.