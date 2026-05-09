　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※5月8日終値の5月1日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　22 業種　　値下がり：　11 業種
　　　東証プライム：1568銘柄　　値上がり：1063 銘柄　　値下がり： 480 銘柄　　変わらず他：　25 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 非鉄金属(0263)　　 +13.04 　三井金属 <5706> 、ＡＲＥＨＤ <5857> 、住友電 <5802>
２. 金属製品(0264)　　 +11.25 　ＳＵＭＣＯ <3436> 、ＲＳテクノ <3445> 、トーカロ <3433>
３. 電気機器(0266)　　　 +6.81 　キオクシア <285A> 、日ケミコン <6997> 、メガチップス <6875>
４. 情報・通信業(0275)　 +4.62 　ＦＩＧ <4392> 、ユーザーロカ <3984> 、セック <3741>
５. 空運業(0273)　　　　 +4.37 　ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>
６. ガラス・土石(0261)　 +4.28 　東洋炭素 <5310> 、ＴＯＴＯ <5332> 、特殊陶 <5334>
７. 化学(0257)　　　　　 +4.14 　メック <4971> 、レゾナック <4004> 、多木化 <4025>
８. 機械(0265)　　　　　 +4.09 　マルマエ <6264> 、ＤＭＧ森精機 <6141> 、野村マイクロ <6254>
９. その他製品(0269)　　 +2.84 　テクセンド <429A> 、フルヤ金属 <7826> 、アシックス <7936>
10. サービス業(0283)　　 +2.63 　ＧＭＯインタ <4784> 、カカクコム <2371> 、Ｊマテリアル <6055>
11. ゴム製品(0260)　　　 +2.06 　浜ゴム <5101> 、ニッタ <5186> 、藤コンポ <5121>
12. パルプ・紙(0256)　　 +1.89 　トーモク <3946> 、日本紙 <3863> 、中越パ <3877>
13. 建設業(0253)　　　　 +1.67 　テスＨＤ <5074> 、ＹＴＬ <1773> 、日本アクア <1429>
14. 繊維製品(0255)　　　 +1.62 　帝繊維 <3302> 、セーレン <3569> 、東レ <3402>
15. 小売業(0277)　　　　 +1.03 　スクロール <8005> 、Ｆ＆ＬＣ <3563> 、ネクステージ <3186>
16. 電気・ガス(0270)　　 +0.75 　レノバ <9519> 、東電ＨＤ <9501> 、沖縄電 <9511>
17. 銀行業(0278)　　　　 +0.63 　南都銀 <8367> 、筑波銀 <8338> 、ＣＣＩＧ <7381>
18. その他金融業(0281)　 +0.61 　日証金 <8511> 、東京センチュ <8439> 、ＮＥＣキャピ <8793>
19. 鉄鋼(0262)　　　　　 +0.55 　新日本電工 <5563> 、丸一管 <5463> 、ＪＦＥ <5411>
20. 精密機器(0268)　　　 +0.43 　Ｖテク <7717> 、リガクＨＤ <268A> 、シチズン <7762>
21. 陸運業(0271)　　　　 +0.29 　ニッコンＨＤ <9072> 、ＳＢＳＨＤ <2384> 、ＮＸＨＤ <9147>
22. 保険業(0280)　　　　 +0.04 　ＦＰパートナ <7388> 、Ｔ＆Ｄ <8795> 、かんぽ生命 <7181>
23. 倉庫・運輸(0274)　　 -0.08 　中央倉 <9319> 、トランシティ <9310> 、三井倉ＨＤ <9302>
24. 水産・農林業(0251)　 -0.36 　サカタタネ <1377> 、極洋 <1301> 、ニッスイ <1332>
25. 医薬品(0258)　　　　 -0.49 　日本新薬 <4516> 、住友ファーマ <4506> 、中外薬 <4519>
26. 不動産業(0282)　　　 -0.53 　グッドコムＡ <3475> 、エスリード <8877> 、ケイアイ不 <3465>
27. 卸売業(0276)　　　　 -0.61 　日本ライフＬ <7575> 、双日 <2768> 、丸紅 <8002>
28. 食料品(0254)　　　　 -0.63 　Ｌドリンク <2585> 、伊藤米久ＨＤ <2296> 、ヤクルト <2267>
29. 証券・商品(0279)　　 -0.70 　ＳＢＩ <8473> 、東洋証券 <8614> 、岡三 <8609>
30. 輸送用機器(0267)　　 -0.98 　アイシン <7259> 、トヨタ <7203> 、ＡＲＣＨＩＯ <543A>
31. 海運業(0272)　　　　 -1.44 　飯野海 <9119> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>
32. 石油・石炭(0259)　　 -2.38 　ＥＮＥＯＳ <5020> 、出光興産 <5019> 、日本コークス <3315>
33. 鉱業(0252)　　　　　 -7.22 　ＩＮＰＥＸ <1605> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、石油資源 <1662>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

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