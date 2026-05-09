●今週の業種別騰落率ランキング



※5月8日終値の5月1日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 22 業種 値下がり： 11 業種

東証プライム：1568銘柄 値上がり：1063 銘柄 値下がり： 480 銘柄 変わらず他： 25 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 非鉄金属(0263) +13.04 三井金属 <5706> 、ＡＲＥＨＤ <5857> 、住友電 <5802>

２. 金属製品(0264) +11.25 ＳＵＭＣＯ <3436> 、ＲＳテクノ <3445> 、トーカロ <3433>

３. 電気機器(0266) +6.81 キオクシア <285A> 、日ケミコン <6997> 、メガチップス <6875>

４. 情報・通信業(0275) +4.62 ＦＩＧ <4392> 、ユーザーロカ <3984> 、セック <3741>

５. 空運業(0273) +4.37 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

６. ガラス・土石(0261) +4.28 東洋炭素 <5310> 、ＴＯＴＯ <5332> 、特殊陶 <5334>

７. 化学(0257) +4.14 メック <4971> 、レゾナック <4004> 、多木化 <4025>

８. 機械(0265) +4.09 マルマエ <6264> 、ＤＭＧ森精機 <6141> 、野村マイクロ <6254>

９. その他製品(0269) +2.84 テクセンド <429A> 、フルヤ金属 <7826> 、アシックス <7936>

10. サービス業(0283) +2.63 ＧＭＯインタ <4784> 、カカクコム <2371> 、Ｊマテリアル <6055>

11. ゴム製品(0260) +2.06 浜ゴム <5101> 、ニッタ <5186> 、藤コンポ <5121>

12. パルプ・紙(0256) +1.89 トーモク <3946> 、日本紙 <3863> 、中越パ <3877>

13. 建設業(0253) +1.67 テスＨＤ <5074> 、ＹＴＬ <1773> 、日本アクア <1429>

14. 繊維製品(0255) +1.62 帝繊維 <3302> 、セーレン <3569> 、東レ <3402>

15. 小売業(0277) +1.03 スクロール <8005> 、Ｆ＆ＬＣ <3563> 、ネクステージ <3186>

16. 電気・ガス(0270) +0.75 レノバ <9519> 、東電ＨＤ <9501> 、沖縄電 <9511>

17. 銀行業(0278) +0.63 南都銀 <8367> 、筑波銀 <8338> 、ＣＣＩＧ <7381>

18. その他金融業(0281) +0.61 日証金 <8511> 、東京センチュ <8439> 、ＮＥＣキャピ <8793>

19. 鉄鋼(0262) +0.55 新日本電工 <5563> 、丸一管 <5463> 、ＪＦＥ <5411>

20. 精密機器(0268) +0.43 Ｖテク <7717> 、リガクＨＤ <268A> 、シチズン <7762>

21. 陸運業(0271) +0.29 ニッコンＨＤ <9072> 、ＳＢＳＨＤ <2384> 、ＮＸＨＤ <9147>

22. 保険業(0280) +0.04 ＦＰパートナ <7388> 、Ｔ＆Ｄ <8795> 、かんぽ生命 <7181>

23. 倉庫・運輸(0274) -0.08 中央倉 <9319> 、トランシティ <9310> 、三井倉ＨＤ <9302>

24. 水産・農林業(0251) -0.36 サカタタネ <1377> 、極洋 <1301> 、ニッスイ <1332>

25. 医薬品(0258) -0.49 日本新薬 <4516> 、住友ファーマ <4506> 、中外薬 <4519>

26. 不動産業(0282) -0.53 グッドコムＡ <3475> 、エスリード <8877> 、ケイアイ不 <3465>

27. 卸売業(0276) -0.61 日本ライフＬ <7575> 、双日 <2768> 、丸紅 <8002>

28. 食料品(0254) -0.63 Ｌドリンク <2585> 、伊藤米久ＨＤ <2296> 、ヤクルト <2267>

29. 証券・商品(0279) -0.70 ＳＢＩ <8473> 、東洋証券 <8614> 、岡三 <8609>

30. 輸送用機器(0267) -0.98 アイシン <7259> 、トヨタ <7203> 、ＡＲＣＨＩＯ <543A>

31. 海運業(0272) -1.44 飯野海 <9119> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>

32. 石油・石炭(0259) -2.38 ＥＮＥＯＳ <5020> 、出光興産 <5019> 、日本コークス <3315>

33. 鉱業(0252) -7.22 ＩＮＰＥＸ <1605> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、石油資源 <1662>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース