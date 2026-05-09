岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第4話が8日に放送され、真（岡田）が実家であるものを“発見”すると、ネット上には「本物だよね？じゃないと隠さないよね」「めっちゃ怖いじゃんか」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】物騒なものを手にする真（岡田将生）『田鎖ブラザーズ』第4話より死亡した津田（飯尾和