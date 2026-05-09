『田鎖ブラザーズ』“真”岡田将生、ラストで物騒すぎるアイテム発見 ネット衝撃「本物だよね？」「めっちゃ怖い」（ネタバレあり）
岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第4話が8日に放送され、真（岡田）が実家であるものを“発見”すると、ネット上には「本物だよね？じゃないと隠さないよね」「めっちゃ怖いじゃんか」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】物騒なものを手にする真（岡田将生）『田鎖ブラザーズ』第4話より
死亡した津田（飯尾和樹）が、自分たちの両親を殺した犯人だと信じていた真と弟・稔（染谷）は、津田の遺品の中から鍵と電話番号が書かれたメモを見つける。
一方、強行犯係では放火殺人事件で殺された水澤愛子（武上陽奈）につきまとっていたとされる「東郷」という男が、金塊強奪犯の平中（福松凜）と共謀して愛子を追っていたと見立て、平中のマンションを捜索する。その最中、逃走していた平中が変わり果てた姿で発見されたとの一報が入る…。
そんな第4話のラストでは、真と稔が実家へ足を運ぶ。そこで真は金属工場で職人として働いていた亡き父・朔太郎（和田正人）が手作りしたおもちゃのロボットを見つける。
真がロボットを手に取ると、そこから何やら音がする。気になった真がネジを外すと、ロボットの胴体部分から包み紙が出てくる。稔も見守る中、真が包み紙を開けると、そこから小型の拳銃が出てくるのだった…。
想定外のものに兄弟が衝撃を受けると、ネット上にも「どゆこと!?」「手製の拳銃ってこと？」「なんか急に不穏なものが出てきた…」「物騒なもの出てきたな！本物だよね？じゃないと隠さないよね」「めっちゃ怖いじゃんか」などの声が相次いでいた。
【写真】物騒なものを手にする真（岡田将生）『田鎖ブラザーズ』第4話より
死亡した津田（飯尾和樹）が、自分たちの両親を殺した犯人だと信じていた真と弟・稔（染谷）は、津田の遺品の中から鍵と電話番号が書かれたメモを見つける。
そんな第4話のラストでは、真と稔が実家へ足を運ぶ。そこで真は金属工場で職人として働いていた亡き父・朔太郎（和田正人）が手作りしたおもちゃのロボットを見つける。
真がロボットを手に取ると、そこから何やら音がする。気になった真がネジを外すと、ロボットの胴体部分から包み紙が出てくる。稔も見守る中、真が包み紙を開けると、そこから小型の拳銃が出てくるのだった…。
想定外のものに兄弟が衝撃を受けると、ネット上にも「どゆこと!?」「手製の拳銃ってこと？」「なんか急に不穏なものが出てきた…」「物騒なもの出てきたな！本物だよね？じゃないと隠さないよね」「めっちゃ怖いじゃんか」などの声が相次いでいた。