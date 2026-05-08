４月２９日、鄭州航空口岸で出入国検査の手続きをする人たち。（鄭州＝新華社配信）【新華社鄭州5月8日】中国河南省鄭州と韓国・済州（チェジュ）島を結ぶ直行便の再開が、双方間の人的往来を活発化させている。鄭州の出入国部門によると、4月11日の運航再開から同23日までの12日間で、鄭州経由で韓国を訪れた中国本土の旅客数は再開前に比べ36.7％増加、中国を訪れた韓国人旅客数も29.2％増えた。直行便の再開は観光客の往来