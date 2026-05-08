なにわ男子の高橋恭平さん（26）が、主演映画『山口くんはワルくない』大阪最速試写会舞台挨拶に、郄橋ひかるさん（24）、岩瀬洋志さん（22）、永岡蓮王さん（20）と登壇しました。漫画家・斉木 優さんの同名少女コミックの実写映画化した映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開予定）。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリーです。大阪府出身の高橋さんは、「最初のイベントを