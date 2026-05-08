なにわ男子の高橋恭平さん（26）が、主演映画『山口くんはワルくない』大阪最速試写会舞台挨拶に、郄橋ひかるさん（24）、岩瀬洋志さん（22）、永岡蓮王さん（20）と登壇しました。

漫画家・斉木 優さんの同名少女コミックの実写映画化した映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開予定）。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリーです。

大阪府出身の高橋さんは、「最初のイベントを大阪で行うことができてうれしいです。主演作を大阪でいち早く皆さんに見てもらえるというのは、とても感慨深いです」と話しました。

本作で、関西弁のコワモテ転校生・山口飛鳥を演じた高橋さん。「僕が演じた山口くんは見た目の怖さとのギャップがある役柄です。今はもう使わないようなコテコテの関西弁のイントネーションや強面（こわもて）の表情を作るのが難しかったです」と役作りについて語りました。

また、高橋さんのギャップについて岩瀬さんは、「最初はクールな方なのかな？ という印象を持っていたのですが、本読みや撮影前のダンス練習の段階から気さくに声をかけてくれたのですごくうれしかったです。毎回僕のボケにツッコんでくれたりもして、そんなところにギャップを感じました」と明かしました。