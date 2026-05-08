７日、北京市の二環路東側本線に咲くコウシンバラ。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京5月8日】初夏を迎えた中国北京市で、市の花コウシンバラが咲き競い、街路を鮮やかに彩っている。７日、北京市の京通快速道路と四環路東側本線沿いに咲くコウシンバラ。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）７日、北京市の二環路東側本線に咲くコウシンバラ。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）７日、北京市朝陽区の四恵橋付近に咲くコウシンバラ。