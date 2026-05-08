文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。 アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―5月8日（金）配信分― 航空会社の元客室乗務員でお笑い芸人になったクレイジーココさんから外国人との恋愛について聞く機会がありました。 欧米人には正式交際の前に【デーティング】と呼ばれるお試し期間があり、 数