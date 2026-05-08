文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。

アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。

―5月8日（金）配信分―

航空会社の元客室乗務員でお笑い芸人になったクレイジーココさんから外国人との恋愛について聞く機会がありました。

欧米人には正式交際の前に【デーティング】と呼ばれるお試し期間があり、

数か月間ほどは複数人と同時進行でつきあって相性を確認するのだそうです。価値観、会話、体も含めて。

そして1人に絞る。欧米人って合理的でおおらかだなあと思う一方で、ドラマや映画を見ていると例えば既婚者が浮気したとき

その事実をあえてパートナーに告白＆懺悔したり（墓場まで持って行けばよいのに…）、

夫婦で手をつなぎながらカウンセリングを受けたり（そんなこと恥ずかしくてできない…）。

つくづく日本と違うなあと感じることがあります。

男女間の問題に限らず、え？と思うことも。店で食べ残したものをドギーバッグで持ち帰れるのはとてもいいことなのですが、

家庭では朝食や夕食で残ったものをなんのためらいもなく皿からゴミ箱に捨ててしまう。

え？捨てちゃうの？小皿にうつしてラップしておけばよいのに。食べ物を大切にしているのかしていないのかよくわかりません。笑

そのほか、知らない人にフレンドリーに挨拶する、ホームパーティーを開きたがる、サプライズが大好き、など。文化の違いって面白い。

あと車の運転をするときによそ見が多すぎると思いませんか？助手席の相手を見つめながら運転を続けるシーンにはヒヤヒヤします。

（サスペンスだとその後、危ない！という声が聞こえて人やシカを轢いてしまうパターン）

特にアメリカは一本道が多いからそうなるのかしら？

欧米か！