アイリスオーヤマは、室温変化に応じて自動で運転を制御する「室温連動モード」を新たに搭載したサーキュレーター「WOOZOO 360 i（ウーズー サンロクマル アイ）」を、5月8日から全国の家電量販店、ホームセンターおよびインターネットサイトで順次発売する。また、同社のサーキュレーターシリーズは、国内外において累計販売台数が3000万台（2026年1月時点）を超えた。近年は地球温暖化の影響による猛暑の常態化や地政学リスクに