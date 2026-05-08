健康の不安、家族の病気や介護、看取りなど、病と人生にまつわるお悩みに、医師で小説家の南杏子さんが回答します（構成：内山靖子）Q. 就寝時に入れ歯をはずさない母。どう説得したらいいでしょう？* * * * * * *Q. 老いた両親にパラサイト。この先の暮らしが不安です（兵庫県・休職中・51歳）就職氷河期世代の私は非正規雇用で30年以上働いてきました。独身なので団塊の世代の両親にパラサイトして、実家で暮らしています。先日