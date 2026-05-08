大竹市で自宅を放火した疑いで両親と同居する５０歳の息子が逮捕されました。 ７日午後６時半ごろ、大竹市玖波で「自宅から炎が出ている」と通報がありました。 消防車３台が出動し、火は約４時間半後に消し止められましたが、木造２階建ての住宅が全焼しました。 近くに住む人「破裂するような音がパンパーンと聞こえて、外に出てみたら２階から炎がすごいあがっていた」 警察はこの家に住む無職の男（５０）を自宅