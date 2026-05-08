発電機の故障で先月から欠航が続いていた「フェリー屋久島2」が修理と検査を終え、8日あさ、運航を再開しました。 （記者）「午前8時前、久しぶりの出航を前にフェリーに続々と車両が乗り込んでいく」 鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は先月28日、航行中にエンジンと電気が止まり、鹿児島湾で一時漂流しました。 海水が燃料タンクに流れ込み、発電機が故障したためで、トラブル以降、欠航が続き