アパホテルは、創業55周年記念キャンペーンを5月11日から実施する。5月10日に創業55周年を迎えることを記念したもの。第1弾となる「もれなく+55ptプレゼントキャンペーン」では、公式ウェブサイト・アプリ「アパ直」から予約した宿泊を対象に、通常のアパポイントに加え、1泊1室ごとに55ポイントをプレゼントする。加算ポイント数は、2名以上の利用または日曜・祝日や特定日の宿泊では110ポイント、2名以上で日曜・祝日の宿泊では2