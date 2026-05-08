アパホテルは、創業55周年記念キャンペーンを5月11日から実施する。

5月10日に創業55周年を迎えることを記念したもの。第1弾となる「もれなく+55ptプレゼントキャンペーン」では、公式ウェブサイト・アプリ「アパ直」から予約した宿泊を対象に、通常のアパポイントに加え、1泊1室ごとに55ポイントをプレゼントする。加算ポイント数は、2名以上の利用または日曜・祝日や特定日の宿泊では110ポイント、2名以上で日曜・祝日の宿泊では220ポイントに増量する。対象ホテルは佳水郷と海外、アパ直参画ホテル、イシン・ホテルズ・グループを除くアパホテル全店。宿泊期間は5月11日から2027年1月31日まで。

第2弾となる「アパホテル全店制覇スタンプラリー」では、全国のアパホテルを対象とし、5軒ごとに100ポイント、105軒達成以降は5軒ごとに500ポイントを進呈し、全店制覇で名前を刻印した記念トロフィーをプレゼントする。対象ホテルは2022年5月10日以降に宿泊した、海外とアパ直参画ホテル、イシン・ホテルズ・グループを除くアパホテル全店。

直営レストラン15店舗ではディナータイム限定で、5月10日にアパ社長カレーをプレゼントし、5月7日から11日にかけては、各店舗先着55名限定で生ビールを55円で提供する。

航空券付き宿泊予約では、付与するアパポイントを通常300ポイントから550ポイントに増量するほか、アパカードVisaの創業55周年記念の新規入会キャンペーンでは、新規入会者から抽選で最大5,500円分クーポンをプレゼントする。