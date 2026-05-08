【「『攻略本』を駆使する最強の魔法使い ～＜命令させろ＞とは言わせない俺流魔王討伐最善ルート～」15巻】 5月7日 発売 価格：770円 スクウェア・エニックスは、マンガ「『攻略本』を駆使する最強の魔法使い ～＜命令させろ＞とは言わせない俺流魔王討伐最善ルート～」の15巻を5月7日に発売した。価格は770円。 本作は「小説家になろう