【「『攻略本』を駆使する最強の魔法使い ～＜命令させろ＞とは言わせない俺流魔王討伐最善ルート～」15巻】 5月7日 発売 価格：770円

スクウェア・エニックスは、マンガ「『攻略本』を駆使する最強の魔法使い ～＜命令させろ＞とは言わせない俺流魔王討伐最善ルート～」の15巻を5月7日に発売した。価格は770円。

本作は「小説家になろう」の小説を原作としたコミカライズ作品。究極の“攻略本”を手にした魔法使い・マグナスが、冒険を繰り広げていく。

劣勢だった＜白の魔女＞勢力に軍師として味方し、次々と勝利をもたらすマグナス。平行して敵の＜黒の魔女＞を寝返らせるための調略も進めていたものの、曲者ぞろいの魔女は一筋縄ではいかない。

なお発売記念フェアとして、各電子書籍ストアにてイラストデータの配布が行なわれている。

□「『攻略本』を駆使する最強の魔法使い」15巻発売記念フェアのページ

【「『攻略本』を駆使する最強の魔法使い」15巻あらすじ】

敵陣営を切り崩す最短で最適な調略戦！！

劣勢であった＜白の魔女＞勢力に軍師として味方し、次々と勝利をもたらすマグナス。

並行して敵の＜黒の魔女＞を寝返らせるための調略も、パウリに任せて進めさせていたが、やはり曲者ぞろいの魔女相手には一筋縄でいかず……！？

調略と暗躍で敵勢力の数を削ぎ落せ！ 攻略本知識で無双する痛快ファンタジー、第１５巻!!

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