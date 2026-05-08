富山県の高岡市と射水市を結ぶ路面電車「万葉線」で、新しい低床車両が導入されることになりました。現在走っている低床車両「アイトラム」全6編成を順次更新するもので、2027年度から2032年度にかけて導入されます。現在走っているMLRV1000形は2004年から営業運転を始め、6編成が導入されました。万葉線によりますと、現在のアイトラムは導入から20年以上がたち、部品の交換費用や調達面で課題が出ているということです。IC回路部