純烈の酒井一圭さんがプロデュースする4人組男性グループ・モナキの公式X（旧Twitter）アカウントは5月5日、投稿を更新。メンバー・じんさんの写真に「じん様のじん様が！！！」「これ無料で見れるのおかしい」といった声が上がっています。【写真】モナキ・じんのムキムキボディ「上裸ドッキリしました」同アカウントは「ケンケンです」と、メンバーのケンケンさんがつづった文章を投稿。また、4枚の写真も公開しています。2、3枚