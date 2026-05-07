「じん様のじん様が！！！」モナキ・じん、筋肉披露にファン歓喜！ 「これ無料で見れるのおかしい」
純烈の酒井一圭さんがプロデュースする4人組男性グループ・モナキの公式X（旧Twitter）アカウントは5月5日、投稿を更新。メンバー・じんさんの写真に「じん様のじん様が！！！」「これ無料で見れるのおかしい」といった声が上がっています。
【写真】モナキ・じんのムキムキボディ
この投稿には「じん様のじん様が！！！」「上裸ドッキリしました」「筋肉えぐ？！」「ムキムキすぎ！」「腹筋すごい」「これ無料で見れるのおかしい」「振込口座を教えてください」といったコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】モナキ・じんのムキムキボディ
「上裸ドッキリしました」同アカウントは「ケンケンです」と、メンバーのケンケンさんがつづった文章を投稿。また、4枚の写真も公開しています。2、3枚目は「筋トレ部に勧誘されて部長と一緒に…」と紹介した上半身裸のじんさんです。「部長の身体すげえや」とケンケンさんは絶賛していますが、ムキムキなボディにはファンからも歓喜の声が上がっています。
じんさんのプレイリスト公開が話題にじんさんは、4月30日に公開した「影響を受けたアーティスト」のプレイリストも話題に。大森靖子さんの『マジックミラー』、BUMP OF CHICKENの『ギルド』といった選曲に「突然の重い選曲でワロタ」「明らかに病んでる人の音楽だ」「聴いてる音楽ばりメンヘラなのおもろい」などの反応が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)