任期満了に伴う府中市長選挙で初当選した荻野雅裕新市長が初登庁しました。 府中市の荻野雅裕新市長は約１５０人の職員らに出迎えられ初登庁しました。 職員を前にした初めての訓示では「責任は最終的に私がとる」として「職員の力を全力で出し切ってもらいたい」と述べました。 荻野新市長「そんな楽な状況でないことは間違いないんですが、チャンスにかえられるよういろんな手を考えていきたい。職員のみなさんと一緒に考