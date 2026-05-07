米新興企業アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）米新興企業アンソロピックの最新人工知能（AI）「クロード・ミュトス」をはじめとするAIを悪用したサイバー攻撃への懸念を巡り、金融庁が地方銀行といった地域金融機関に対策の整備を要請する方針を固めたことが7日、分かった。自社システムのプログラム修正や迅速な復旧に向けた手順を点検させ、金融業界への影響を抑えるのが狙いだ。月内に開く業界団体との会合で要請を伝