モデルでタレントの長谷川理恵（52）が7日、自身のインスタグラムを更新。母の職業を改めて紹介し、“継承する”ことを報告した。【写真】見事な皿うどん！80歳・母の料理を継承した長谷川理恵投稿で「〜皆さまへお知らせ〜」と書き出し、「この度私の母の料理を継承する運びとなりました」と報告。皿うどんの写真を添えた。続けて「ご存知の方も多いかと思いますが、私の母は料理研究家で今現在も鎌倉で料理教室をしていま